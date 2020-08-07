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    • 07.08.2020 12:18
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    lular dikkat! Bu gece başlıyor

    'nde başlatılan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı, bu geceden itibaren başlıyor. Köprüdeki çalışma nedeniyle Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si 7 gün boyunca kapatılacak.

    İstanbullular dikkat! Bu gece başlıyor

    'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı başlıyor. Çalışma nedeniyle Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si bu geceden itibaren 7 gün boyunca kapatılacak.

    Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edecek. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış ve genleşmiş derzlerin yenilemesi çalışması, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bugün 00.00'ten itibaren başlayacak. İş kapsamında, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak. Sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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