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    • 07.08.2020 10:03
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    : ndan flaş karantina kararı

    haberine göre , tedbirleri kapsamında Türkiye genelindeki karantina uygulaması hakkında son durumu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 09.30 itibarıyla 83 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan flaş karantina kararı

    'ndan yapılan açıklamada, bugün 09:30 itibarıyla 32 ilde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina uygulandığı belirtildi.

    Açıklamada şöyle denildi:
    Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053'dür.

    Ülkemizde salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

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