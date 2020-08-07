Başkan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümünde gönderdiği mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de çocuklar ölmeye devam ediyor. Hiroşima'da yükselen çığlığa kulak vermeliyiz" dedi.