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    • 07.08.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan mesajı

    Başkan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan 'nın 75. anma yıl dönümünde gönderdiği mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. 'de, 'de, 'de çocuklar ölmeye devam ediyor. Hiroşima'da yükselen çığlığa kulak vermeliyiz" dedi.

    Hiroşima mesajı

    Başkan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan 'nın 75. anma yıl dönümünde gönderdiği mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. 'de, 'de, 'de çocuklar ölmeye devam ediyor. Hiroşima'da yükselen çığlığa kulak vermeliyiz" dedi.

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