Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 7 Ağustos korona tablosu merak eden vatandaşlar son durumu öğrenmek için açıklamayı bekliyor. Ülkemizdeki vakalarda son durumu her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesapları üzerinden açıklıyor. Dün açıklanan verilere göre, dün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte koronavirüs vaka, ölü ve iyileşen kişi sayısı
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN KAÇ KİŞİ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546 oldu.
Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, vaka sayısı 237 bin 265, vefat sayısı 5 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız, bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir."
"HASTALIK, SADECE KURALLARA UYANI UYMAYANDAN AYIRIYOR"
Koca, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda da "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor." ifadesine yer verdi.
Bakan Koca, "64 yaş ve altını" iki kat tedbirli olmaya davet ederek, "Bir büyükleri, bir kendileri için." ifadesini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN KOVİD-19 DENETİMLERİ AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde semt pazarında gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.
Pazar esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Soylu, açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs denetimlerini bugün daha yoğun yapma adımı attıklarını ifade eden Bakan Soylu, ülkenin hemen her noktasında, bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tüm kurumlarla salgın denetimi yapıldığını söyledi.
Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." diye konuştu.
Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, "Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Milletimizi telaşa kaptırmak isteyenlerle, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlarla, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili maharetliyiz." şeklinde konuştu.
KOVİD-19 DENETİMLERİNDE KENT KAMERALARINDAN DA YARARLANILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ''Koronavirüs Denetimleri'' konulu genelgenin ardından bugün Ankara'da kent merkezi ve ilçelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkanlarının da katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) de etkin şekilde faydalanıldı. Başkentteki denetimlerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde görevli personel, sahada çalışma yürüten ekiplere şehrin farklı bölgelerindeki kameralardan elde edilen görüntüler aracılığıyla destek verdi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN 'YAKIN MESAFE' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse." ifadelerini kullandı.