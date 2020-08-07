Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 7 Ağustos korona tablosu merak eden vatandaşlar son durumu öğrenmek için açıklamayı bekliyor. Ülkemizdeki vakalarda son durumu her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesapları üzerinden açıklıyor. Dün açıklanan verilere göre, dün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte koronavirüs vaka, ölü ve iyileşen kişi sayısı

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN KAÇ KİŞİ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.