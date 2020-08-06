Gadir Hum nedir? Gadir Hum bayramı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı özellikle Adana, Mersin, Hatay bölgelerinde kutlanıyor. Gadir Hum bayramında içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adlı özel yemek hazırlanıyor. Peki, Gadir Hum nedir? Gadir Hum bayramı ne zaman kutlanır? Gadir Hum anlamı nedir?
GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?
Alevi inancına göre en büyük bayram olarak kabul edilir. Gadir Hum Bayramı, Hz Muhammed'in Hz. Ali'yi halefi olarak tayin ettiği gündür. Bu sebeple bu gün bayram olarak kabul edilir.
GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?
Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.
GADİR HUM BAYRAMI'NDA NELER YAPILIR?
Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Peygamber Efendimizin Hz. Ali'ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler.
Gadir Hum Bayramı'nda başlıca yapılması tavsiye edilenler; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, Seyyid İbn Tavus'un "İkbal" adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği sığınma duasını okumak, Nubde Duasını okumak, gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak (her rekatta 1 defa "Fatiha" suresi 10 defa "İhlas" suresi, 10 "Ayete'l Kürsü" ve 10 defa da "Kadir" suresi okunur), Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde tebrik etmeleri: "Bizim Emirilmüminin ve Ehlibeyt imamlarının velayetine sarılanlardan eden Allah'a hamdolsun.", 100 Defa "Dinin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirilmüminin Ali bin Ebu Talib'in velayeti kılan Allah'a hamdolsun." demek.
Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılması tavsiye edilen amel ve ibadetler;
1 - Oruç tutmak: Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutan kişiler, altmış yıllık günahlarını temizlemektedir. Rivayete göre Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutmak, dünyanın ömrünün orucuna, yüz hac ve yüz umreye bedeldir.
2 - Gusül almak
3 - Hz. Ali'yi ziyaret etmek: Bu özel günde uzaktan veya yakından Hz. Ali'yi zikretmek ve O'nun için ziyaretname okumak tavsiye edilir. Bu ziyaretname, aynı zamanda mutlak "Camia" ziyaretlerinden biridir.
4 - Seyyid İbn Tavus'un "İkbal" adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği "Sığınma Duası"nı okumak.
5 - İki rekat namaz kılmak, namazdan sonra secdeye vararak 100 defa Allah'a şükretmek ve sonra başını secdeden kaldırıp şu duayı okumak:
"Allah'ım, ben senden diliyorum; (şu şahadetle ki) sana hamdolsun, sen teksin, ortağın yoktur, sen birsin, teksin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur, doğmadın ve doğurmadın ve senin hiçbir benzerin yoktur. Muhammed senin kulun ve elçindir –rahmetin onun ve Ehlibeytinin üzerine olsun-, Ey her gün bir işte ve şanda olan, nitekim bana lütufta bulunmakta senin şanındandır. Şöyle ki beni kendinin icabet ehlinden, dininin ehlinden, davetinin ehlinden kıldın. Kendi lütuf, kerem ve bağışınla yaratılışımın başından beni buna muvaffak ettin. Sonra rafet ve rahmetinle lutfuna başka bir lütuf, keremine başka bir kerem ve bağışına başka bir bağış ekledin ve nihayet yaratılışımı yeniledikten sonra bana bu ahdi yeniledin. Oysa ben tamamen onu unutmuş, yanılmıştım ve nimetlerinden, gaflet etmiştim. Sonra sen nimetini bana tamamladın; şöyle ki bunu bana hatırlattın, bununla bana lütufta bulundun ve beni ona hidayet etin. O halde ey ilahi, ey seyidim ve mevla'm! Gelecekte de bunu bana tamamlaman ve bununla (iman nimetiyle) beni öldürünceye dek bunu benden almaman ve öylece benden razı olmanda senin şanındandır. Doğrusu sen nimetini tamamlamak hususunda nimet verenlerden daha layıksın.
Allah'ım! Seninle lütfünle çağıranı duyduk, itaat ettik ve olumlu yanıt verdik. O halde rabbimiz, bağışlamandan dolayı sana hamdolsun; dönüşümüz sanadır. Tek ve ortağı olmayan Allah'a ve elçisi Muhammed'e -Allah'ın rahmeti ona ve Ehlibeytine iman ettik- Onu (peygamberliğini) doğruladık. Allah'a çağırmakta ona icabet ettik. Bizim Mevla'mız ve tüm müminlerin Mevlası Emirilmüminin Ali b. Ebu Talib'i sevmekte Resulullah'ı izledik. O Allah'ın kulu, Resulullah'ın kardeşi, en büyük sıddık, Allah'ın yaratılmışlara hüccetidir. Onunla peygamberinin, hak ve apaçık dinini teyit etti. o Allah'ın dininin nişanesi, ilminin mahzeni, Allah'ın gaybının sandığı, Allah'ın sırrının yeri, Allah'ın kulları üzerindeki emini ve kulları arasındaki tanıdığıdır.
GADİR HUM MESAJLARI!
Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.
Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.
Yüzyıllardır farklı kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığı, herkesin birbirinin inancına veya inançsızlığına saygı duyduğu Hatay başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde büyük bir samimiyetle kutlanan #GadirHum Bayramımız kutlu olsun.