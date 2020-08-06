Gadir Hum nedir? Gadir Hum bayramı ne zaman kutlanır? Gadir Hum anlamı nedir?

5 - İki rekat namaz kılmak, namazdan sonra secdeye vararak 100 defa Allah'a şükretmek ve sonra başını secdeden kaldırıp şu duayı okumak:

"Allah'ım, ben senden diliyorum; (şu şahadetle ki) sana hamdolsun, sen teksin, ortağın yoktur, sen birsin, teksin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur, doğmadın ve doğurmadın ve senin hiçbir benzerin yoktur. Muhammed senin kulun ve elçindir –rahmetin onun ve Ehlibeytinin üzerine olsun-, Ey her gün bir işte ve şanda olan, nitekim bana lütufta bulunmakta senin şanındandır. Şöyle ki beni kendinin icabet ehlinden, dininin ehlinden, davetinin ehlinden kıldın. Kendi lütuf, kerem ve bağışınla yaratılışımın başından beni buna muvaffak ettin. Sonra rafet ve rahmetinle lutfuna başka bir lütuf, keremine başka bir kerem ve bağışına başka bir bağış ekledin ve nihayet yaratılışımı yeniledikten sonra bana bu ahdi yeniledin. Oysa ben tamamen onu unutmuş, yanılmıştım ve nimetlerinden, gaflet etmiştim. Sonra sen nimetini bana tamamladın; şöyle ki bunu bana hatırlattın, bununla bana lütufta bulundun ve beni ona hidayet etin. O halde ey ilahi, ey seyidim ve mevla'm! Gelecekte de bunu bana tamamlaman ve bununla (iman nimetiyle) beni öldürünceye dek bunu benden almaman ve öylece benden razı olmanda senin şanındandır. Doğrusu sen nimetini tamamlamak hususunda nimet verenlerden daha layıksın.

Allah'ım! Seninle lütfünle çağıranı duyduk, itaat ettik ve olumlu yanıt verdik. O halde rabbimiz, bağışlamandan dolayı sana hamdolsun; dönüşümüz sanadır. Tek ve ortağı olmayan Allah'a ve elçisi Muhammed'e -Allah'ın rahmeti ona ve Ehlibeytine iman ettik- Onu (peygamberliğini) doğruladık. Allah'a çağırmakta ona icabet ettik. Bizim Mevla'mız ve tüm müminlerin Mevlası Emirilmüminin Ali b. Ebu Talib'i sevmekte Resulullah'ı izledik. O Allah'ın kulu, Resulullah'ın kardeşi, en büyük sıddık, Allah'ın yaratılmışlara hüccetidir. Onunla peygamberinin, hak ve apaçık dinini teyit etti. o Allah'ın dininin nişanesi, ilminin mahzeni, Allah'ın gaybının sandığı, Allah'ın sırrının yeri, Allah'ın kulları üzerindeki emini ve kulları arasındaki tanıdığıdır.