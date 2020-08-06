Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara şans oyunlarının çekiliş saatlerinde ve bazı günlerde değişiklik yaşandı. Tüm oyunların çekilişleri www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. Peki, Süper Loto çekilişleri hangi günler yapılıyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto salı, perşembe ve pazar günleri saat 20.00'de çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günler saat 21.30'da; Şans Topu ise sadece çarşamba günleri saat 20.00'de çekilecek.