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    • 06.08.2020 13:38
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş korona uyarısı!

    , "Sorumlu davranmaya davet ediyorum: , , kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. sorumluluk almaya davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." dedi.

    Bakan Koca'dan önemli uyarı: Abartılıyor diyenler...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ", , kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

    , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." çağrısında bulundu

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş korona uyarısı!
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