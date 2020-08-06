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    • 06.08.2020 10:24
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    Son dakika: Çivril İlçe Başkanı dolandırıcılık ve yağma suçlarından gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Çivril İlçe Başkanı M.G.‘nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. M.G. hakkında dolandırıcılık ve yağma suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

    HDP'li başkan gözaltına alındı
    Çivril İlçe Başkanı M.G.'nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. M.G. hakkında dolandırıcılık ve yağma suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

    Edinilen bilgiye göre; geçen yıl HDP Genel Merkezi tarafından Çivril HDP İlçe Başkanlığı görevine getirilen M.G. polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen M.G.'nin polisteki ifadesinden sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

    M.G., 2019 yılının son günlerinde devam eden bir soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.


    Haberler Güncel Son dakika: HDP Çivril İlçe Başkanı dolandırıcılık ve yağma suçlarından gözaltına alındı
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