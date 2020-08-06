6 Ağustos korona tablosundaki son durumu öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını merak ediyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kaç kişi oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN KAÇ KİŞİ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.