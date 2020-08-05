Halkbank sınav yerleri belli oldu mu? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman? Giriş belgesi…

Bankada kariyer edinme hayali kuran binlerce kişi Halkbank personel alımı sınavına girmeyi heyecanla bekliyor. Peki geri sayımın başladığı sınav ne zaman gerçekleşecek? Merakla araştırılan Halkbank sınav yerleri de açıklandı ve Halkbank sınav giriş belgeleri sorgulanmaya başlandı. Peki sınav hangi illerde gerçekleşecek, griş belgesinin renkli ya da siyah beyaz olması fark ediyor mu? İşte ayrıntılar…
HALKBANK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.
HALK BANKASI SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden "E-posta adresi" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.
Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecek.
SINAV İÇERİĞİ NASIL OLACAK?
Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır