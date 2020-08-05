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    • 05.08.2020 Gazete
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    Coronavirüs verilerini açıkladı: 1.083 yeni tanı konuldu

    , dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.083 kişiye yeni tanı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. 994 kişi ise iyileşti. , "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.

    1.083 yeni tanı konuldu
    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.083 kişiye yeni tanı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. 994 kişi ise iyileşti. , "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.

    DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI
    Dünya     Sağlık Örgütü, aşıya en yakın şirketin Türk Prof. Dr. Uğur Şahin'e ait Biontech olduğunu açıkladı.


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