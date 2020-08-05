Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.083 kişiye yeni tanı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. 994 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.
DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü, aşıya en yakın şirketin Türk Prof. Dr. Uğur Şahin'e ait Biontech olduğunu açıkladı.
DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü, aşıya en yakın şirketin Türk Prof. Dr. Uğur Şahin'e ait Biontech olduğunu açıkladı.