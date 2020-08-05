Çocuğum hangi okula gidecek? MEB-1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarla ilgili yaptığı açıklamalar gündem konusu oldu. Yüzyüze mi yoksa uzaktan eğitimin mi devam edeceği merak edilirken bir yandan Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde velileri kayıt heyecanı sardı. Çocuğum hangi okula gidecek? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanırken 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusu da yanıtını arıyor.
EĞİTİMLER YÜZYÜZE Mİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dört farklı senaryo üzerinde durulduğunu ifade etti. Senaryolar arasında ilki yüz yüze eğitim, ikinci senaryoda ise hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim fikri söz konusu. Okulların yarı zamanlı olarak açılması da planlar arasında. Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapılacak, burada önemli olan noktanın çocukların sağlığı olduğu defahatla belirtiliyor. Bir diğer senaryoda yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesi öngörülüyor. Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz?
Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz. Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağıyla ilgili. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır? Burada okulların tam olarak açılması ve tüm öğrencilerin okula devam etmesi senaryosunu birinci, yarı zamanlı açılmasıyla ilgili kısmı ikinci, şehir bazlı açılmasıyla üçüncü senaryodan bahsediyor isek, dördüncü senaryo olarak da okulların hiç açılmaması, tamamen uzaktan eğitimle sürecin devam ettirilmesi senaryosundan bahsedilebilir. Bize düşen hangi senaryo olursa olsun, bunun hazırlığını yapmaktır ve bunu da istişare ile danışarak uzmanlarla, bilim insanlarıyla beraber çalışarak yapıyoruz.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2019) itibarıyla hesaplanır. lkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.
OKUL YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.
Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.