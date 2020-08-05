5 Ağustos korona tablosu akşam saatlerinde merak edilmeye başlandı. Vakalarda son durum her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Dün açıklanan verilere göre, 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu. Peki, koronavirüs son durum tablosuna göre vaka, ölüm ve iyileşen kaç kişi oldu? İşte 5 Ağustos korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN KAÇ KİŞİ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.