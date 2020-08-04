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    • 04.08.2020 22:41
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    Yunan kovdu kurtardı! 'da Türk kara sularına itilen 63 kurtarıldı

    'nın ilçesinde açıklarında, Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki ların yardım istemesi üzerine bölgeye Türk ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 63 sığınmacı, sahil güvenlik botuna alınarak limana getirildi.

    Yunan sahil güvenlik kovdu Türkiye kurtardı!

    'nın ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 kurtarıldı.

    açıklarında, Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 63 sığınmacı, sahil güvenlik botuna alınarak limana getirildi.

    Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Yunan sahil güvenlik kovdu Türkiye kurtardı! Muğla'da Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı
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