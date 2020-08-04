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    • 04.08.2020 22:15
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    ’ndan Beyrut'taki ya ilişkin ’a taziye mesajı

    , ’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “'nda bugün meydana gelen patlamalarda çok sayıda Lübnanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği veya yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama sonucunda iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’a taziye mesajı

    , 'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Beyrut Limanı'nda bugün meydana gelen patlamalarda çok sayıda Lübnanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği veya yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama sonucunda iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı’ndan Beyrut'taki patlamaya ilişkin Lübnan’a taziye mesajı
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