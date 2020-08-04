Talaş böreği nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli talaş böreği tarifi

Yapılışı:

Tavuk etini küçük küçük doğrayın, 2 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun, garnitürle beraber karıştırın. Tuz ve baharatlarını atın. Tavada yağı eritip ılık suyu ekleyin.

Yufkayı serip bu yağlı sostan her tarafa sürün.

Yufkaların yanlarını içe doğru kapatıp tekrar sostan sürün, karşı kenarları da kapatıp büyük kare şekline getirip 4'e bölerek 4 adet küçük kareler yapılır.

İç malzemeyi koyup mektup şeklinde kapatılıp kapatılan taraf alta gelecek şekilde tepsiye dizilir.

Diğer yufkalarda aynı şekilde yapılıp üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu atarak 180°fırında üzeri kızarana pişirilir.

Sıcak olarak servis yapılır. Not:Bu tarifi kuşbaşı etle de yapabilirsiniz, ayrıca tereyağ veya margarin yerine yarım su bardağı sıvı yağ ile de deneyebilirsiniz.