Talaş böreği nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli talaş böreği tarifi

Masterchef Türkiye programının 3 Ağustos bölümünde yapılan Talaş böreği hem lezzeti hem de görünüş olarak izleyicilerin oldukça dikkatini çekti. Pratik ve lezzetli talaş böreği tarifi araştırılmaya başlandı. Özellikle 5 çaylarının yanında çok güzel gidecek olan Talaş böreğini kolayca hazırlayarak sevdiklerinize sunabilir, sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz.
Malzemeler
3 adet yufka
İçi için:
1 kavanoz garnitür
1 adet tavuk göğsü
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, pulbiber, karabiber
Sosu için:
100 gram eritilmiş tereyağ veya margarin
Yarım su bardağı ılık su
Üzeri için:
Yumurta sarısı
Susam, çörekotu
Yapılışı:
Tavuk etini küçük küçük doğrayın, 2 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun, garnitürle beraber karıştırın. Tuz ve baharatlarını atın. Tavada yağı eritip ılık suyu ekleyin.
Yufkayı serip bu yağlı sostan her tarafa sürün.
Yufkaların yanlarını içe doğru kapatıp tekrar sostan sürün, karşı kenarları da kapatıp büyük kare şekline getirip 4'e bölerek 4 adet küçük kareler yapılır.
İç malzemeyi koyup mektup şeklinde kapatılıp kapatılan taraf alta gelecek şekilde tepsiye dizilir.
Diğer yufkalarda aynı şekilde yapılıp üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu atarak 180°fırında üzeri kızarana pişirilir.
Sıcak olarak servis yapılır. Not:Bu tarifi kuşbaşı etle de yapabilirsiniz, ayrıca tereyağ veya margarin yerine yarım su bardağı sıvı yağ ile de deneyebilirsiniz.