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    • 04.08.2020 13:25
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    ? Pratik ve lezzetli

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı çok fazla araştırılmaya başlandı. TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye’de dün akşamki final turunda yapılınca tarifi çok merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Misafirlerinize çayın yanında ikram edebileceğiniz vaktinizden çalmayan ve kolayca hazırlanabilen tarifi sizler için derledik. İşte pratik ve lezzetli

    Talaş böreği nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli talaş böreği tarifi

    Masterchef Türkiye programının 3 Ağustos bölümünde yapılan Talaş böreği hem lezzeti hem de görünüş olarak izleyicilerin oldukça dikkatini çekti. Pratik ve lezzetli talaş böreği tarifi araştırılmaya başlandı. Özellikle 5 çaylarının yanında çok güzel gidecek olan Talaş böreğini kolayca hazırlayarak sevdiklerinize sunabilir, sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz.

    Malzemeler
    3 adet yufka
    İçi için:
    1 kavanoz garnitür
    1 adet tavuk göğsü
    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    Tuz, pulbiber, karabiber
    Sosu için:
    100 gram eritilmiş tereyağ veya margarin
    Yarım su bardağı ılık su
    Üzeri için:
    Yumurta sarısı
    Susam, çörekotu

    Yapılışı:
    Tavuk etini küçük küçük doğrayın, 2 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun, garnitürle beraber karıştırın. Tuz ve baharatlarını atın. Tavada yağı eritip ılık suyu ekleyin.
    Yufkayı serip bu yağlı sostan her tarafa sürün.
    Yufkaların yanlarını içe doğru kapatıp tekrar sostan sürün, karşı kenarları da kapatıp büyük kare şekline getirip 4'e bölerek 4 adet küçük kareler yapılır.
    İç malzemeyi koyup mektup şeklinde kapatılıp kapatılan taraf alta gelecek şekilde tepsiye dizilir.
    Diğer yufkalarda aynı şekilde yapılıp üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu atarak 180°fırında üzeri kızarana pişirilir.
    Sıcak olarak servis yapılır. Not:Bu tarifi kuşbaşı etle de yapabilirsiniz, ayrıca tereyağ veya margarin yerine yarım su bardağı sıvı yağ ile de deneyebilirsiniz.

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