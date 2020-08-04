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    • 04.08.2020 13:29
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    üzerinden Genel Başkanı 'yi hedef alan paylaşımlar yapan avukat 'a dava!

    üzerinden Genel Başkanı ’yi hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan hakkında dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen avukat hâkim karşısına çıkacak.

    Sosyal medyadan Bahçeli'yi hedef alan avukata dava!

    Avukat (Yeyin), geçtiğimiz günlerde hesabı üzerinden lideri hakkında "Şu Devlet Bahçeli'ye korona bağışlayacak bir hayırsever yok mu?" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşım sonrası Avukat Kumbasar, savcılığa ihbar edildi.

    "SALDIRYA UĞRADIM PSİKOLOJİM BOZULDU"
    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konula ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kumbasar, "Bahçeli hakkında zaman zaman köşe yazılarımda partisini iyi yönetemediği şeklinde eleştirilerde bulunuyordum. Bu eleştirilerden dolayı saldırıya uğradım. Saldırının vermiş olduğu psikoloji ile mesajları attım. Herhangi bir hakaret kastım yoktur" dedi.

    2,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Savcılık, Kumbasar'ın ifadesi sonrası Devlet Bahçeli'ye yönelik atılan mesajlarda hakaret içerikli sözler tespit edildiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 'Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan 2,5 yıla kadar hapsi istenen İsrafil Kumbasar'ın attığı mesajları internet ortamında ve belirsiz sayıda kişinin ulaşabileceği şekilde paylaştığı anlatıldı. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek. (SABAH)

    Haberler Güncel Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımlar yapan avukat İsrafil Kumbasar'a dava!
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