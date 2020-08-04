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    • 04.08.2020 14:11
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    Son dakika: ’de operasyonu: 12 kilogram esrar ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 12 bin 220 gram esrar ve 584 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

    Nevşehir’de 12 kilogram esrar ele geçirildi
    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 12 bin 220 gram esrar ve 584 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


    12 BİN 220 GRAM KUBAR ESRAR VE 584 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
    İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda il merkezi ve Gülşehir ilçesinde iki ayrı noktaya operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında 12 bin 220 gram kubar esrar ve 584 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Ayrıca, operasyon kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı.


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