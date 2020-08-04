Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2020 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2020 15:22
    ABONE OL

    Son dakika: Valiliğinden açıklaması: Can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi

    Son dakik haberine göre, Valiliği, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki de herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

    Malatya Valiliğinden deprem açıklaması

    Valiliği, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki de herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Pütürge'de saat 12.37'de 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği anımsatıldı.

    Açıklamada, şu bilgilendirmeler yapıldı:

    "Mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup, depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. aşmış Mahallesi'nde 4-5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır."

    Ayrıca açıklamada, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle konutu hasar gören vatandaşlardan, görevlilerce hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerine girmemeleri istendi.


    Haberler Güncel Son dakika: Malatya Valiliğinden deprem açıklaması: Can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri