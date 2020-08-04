Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2020 13:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2020 13:51
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , Başkan 'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

    Başkan Erdoğan talimat verdi! Bugün toplanıyor
    İletişim Başkanı , Başkan 'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

    2 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 2 Ağustos'ta kişisel sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulunmuştı. Altun, yüz binlerce kişiyi ilgilendiren Psikoloji alanındaki eğitim ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi aldığını belirtmişti. Altun, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na rapor hazırlaması konusunda bizzat talimat verdiğini de aktarmıştı.


    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

    Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri