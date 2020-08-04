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    • 04.08.2020 20:52
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    'da yakalanan 5 şüphelisinden 2'si tutuklandı

    'da valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü 'ın kentteki örgütsel çalışmalarının ortaya çıkartılması, olası eylem ve faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce Mengen ve Gerede ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

    Bolu'da DEAŞ şüphelilerine operasyon

    'da valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü 'ın kentteki örgütsel çalışmalarının ortaya çıkartılması, olası eylem ve faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ekipleri çalışma başlattı.

    Ekiplerce Mengen ve Gerede ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

    Zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Bolu'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı
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