Bunun üzerine ÖKK'ye dönmek istediğini, ancak giriş çıkışların yasaklanmış olduğunu öğrendiğini dile getiren Fatih Yarımbaş, bu sırada savaş uçaklarının uçtuğunu ve Genelkurmay Başkanı'nın Akıncı Üssü'nde olduğunu öğrenmesi üzerine buraya gitmeye karar verdiğini beyan etti.

Yarımbaş, Akıncı Üssü'nde darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını da öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.