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    • 04.08.2020 12:28
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    'da 28 evde karantinası!

    Son dakika haberleri... Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Kayalık, Siteler, Sümerevler, , Yenipınar, , ve Yeni mahallelerinde 28 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

    Adıyaman'da 28 evde koronavirüs karantinası!

    'da, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 evde karantina uygulaması başlatıldı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine , salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Kayalık, Siteler, Sümerevler, , Yenipınar, , ve Yeni mahallelerinde 28 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

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