200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler nelerdir? YKS tercih ne zaman başlıyor? Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştıran kişiler bu sorunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişi üniversiteye girme hayaliyle tercih yapacak. Öğrenciler doğru tercih yapmak için YÖK Atlas tercih robotundan yardım alıyor. Peki, YKS tercih ne zaman başlıyor? 200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler nelerdir?

YKS TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili 21 Temmuz'da Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."