200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler nelerdir? YKS tercih ne zaman başlıyor? Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştıran kişiler bu sorunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişi üniversiteye girme hayaliyle tercih yapacak. Öğrenciler doğru tercih yapmak için YÖK Atlas tercih robotundan yardım alıyor. Peki, YKS tercih ne zaman başlıyor? 200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler nelerdir?
YKS TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili 21 Temmuz'da Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.
KAÇ PUANLA TERCİH YAPILABİLİR?
Yükseköğretim Kurumu pandemi sebebiyle sadece bu yıl geçerli olmak şartıyla baraj puanlarında değişikliğe gitti. Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanı 150 olurken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) baraj puanı 170'e çekildi. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanıyla yerleşmek isteyen adayların sınavdan en az 170 puan alması gerekiyor.
KONTENJAN BİLGİLERİ
Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244
Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448
Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893
Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752
Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239
Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)
Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985
İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353