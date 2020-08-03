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    • 03.08.2020 11:14
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    ne zaman başlıyor? 200, 220, !

    ne zaman başlıyor? 200, 220, bu yıl tercih yapacak kişiler tarafından sorgulanıyor. YÖK Atlas tercih robotu üzerinden tercihleri hakkında fikir alan öğrenciler başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Adaylar tercih işlemlerini yaparken sadece sınavdan aldıkları puanlara göre değil, okul kontenjanlarına, başarı yüzdelerine göre tercih yapacak. Peki, YKS başlıyor?

    YKS tercih ne zaman başlıyor? 200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler!

    200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler nelerdir? YKS tercih ne zaman başlıyor? Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştıran kişiler bu sorunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişi üniversiteye girme hayaliyle tercih yapacak. Öğrenciler doğru tercih yapmak için YÖK Atlas tercih robotundan yardım alıyor. Peki, YKS tercih ne zaman başlıyor? 200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler nelerdir?

    YKS TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili 21 Temmuz'da Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi:

    "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

    Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

    YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.

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    KAÇ PUANLA TERCİH YAPILABİLİR?

    Yükseköğretim Kurumu pandemi sebebiyle sadece bu yıl geçerli olmak şartıyla baraj puanlarında değişikliğe gitti. Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanı 150 olurken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) baraj puanı 170'e çekildi. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanıyla yerleşmek isteyen adayların sınavdan en az 170 puan alması gerekiyor.

    KONTENJAN BİLGİLERİ

    Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

    Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

    Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

    Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

    Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

    Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

    Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

    Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

    İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353
    Haberler Güncel YKS tercih ne zaman başlıyor? 200, 220, 250 puanla yerleşilebilecek bölümler!
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