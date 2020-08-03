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    • 03.08.2020 10:35
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'nin ile korsan anlaşmasına

    Son dakika haberine göre, Terör örgütü /'nin güdümündeki SDG ile anlaşması imzalayan ABD'li petrol şirketine Dışişleri Bakanlığından geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'de ABD'ye sert tepki
    Terör örgütü /'nin güdümündeki SDG ile anlaşması imzalayan ABD'li petrol şirketine Dışişleri Bakanlığından geldi.



    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması )ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.


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