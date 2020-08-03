Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları!

2020 jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Uzman erbaş alımı için görev yapmak isteyen vatandaşlar ilanları ve başvuru şartlarını merak ediyor. 2020 jandarma uzman erbaş alımı için ilanlar yakından takip ediliyor. İlan tarihleri, başvuru şartları, başvuru yolları araştırılıyor.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıllarda yapılan uzman erbaş alımlarında başvuru şartları şöyle olmuştu;
T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak
Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak
Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?
Jandarma uzman erbaş alımı için henüz bir ilan yayınlanmadı. İlan yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.