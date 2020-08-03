E-devletten corona test sonucuna nasıl bakılır? E-Nabız Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı!

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Öncelikle e-Nabız (enabiz.gov.tr) sayfasını açın. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "Tahlillerim" kategorisine tıklayın. Açılan penceree covid-19 test sonucunuz dahil olmak üzere bir önceki döneme ait hastane raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz.



E-NABIZ NEDİR?



e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.