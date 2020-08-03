Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Yeni şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'nun ilk çekilişinde rekor bir ikramiye veriliyor. Sayısal Loto tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 50 milyon TL verilecek. Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

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