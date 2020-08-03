Sabahın ilk saatlerinden bu yana Bugün bankalar açık mı? 3 Ağustos Pazartesi PTT, kargo şirketleri çalışıyor mu? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 2020 Kurban Bayramı'nın son gününün Pazartesi'ne denk gelmiş olması resmi yerlerin çalışıp çalışmadığını merak ettirdi. En çok araştırılan banka, PTT ve kargo hizmetleri oldu. Peki bugün bankalar, PTT ve kargo şubeleri açık mı?
BAYRAMDA BANKALAR, PTT AÇIK MI?
Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle banka, PTT ve borsalar açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak. Bu nedenle EFT işlemleri de yapılamayacak.
BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme çalışmaya ara veriyor. Geçen yıl bayramda kargolar hizmetlerine ara vermişti.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.
YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG kargo hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapmaktadır. Hafta sonu ise 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Sürat kargo çalışma saatleri ile ilgili şu açıklama bulunuyor:
Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.
Doğu illerimizde çalışma saatleri
Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 14:00
Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir.
Hafta İçi: 09:00 – 18:30
Cumartesi: 09:00 – 14:30