Bugün bankalar açık mı? 3 Ağustos Pazartesi PTT, kargo şirketleri çalışıyor mu?

BAYRAMDA BANKALAR, PTT AÇIK MI?

Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle banka, PTT ve borsalar açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak. Bu nedenle EFT işlemleri de yapılamayacak.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?



Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme çalışmaya ara veriyor. Geçen yıl bayramda kargolar hizmetlerine ara vermişti.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020



PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.