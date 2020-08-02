Suyun rengi ve kokusu değişmişti! Gerçek ortaya çıktı





'HALKIMIZIN KENDİ YAPTIĞI BİR YANLIŞ'

Su kirliliği hakkında konuşan Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal, "Kaynak olan dereye atılan pisliklerle dere kirlenmiş. Dereden şebekeye basılan su vardı. Bu su arıtma sistemine girip oradan mahallemize geliyordu. Mahallemizde dünden beri koku içinde pis bir su akmakta. İSU müdürlerimiz, yetkililerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar bu konuyla alakalı. Bu biraz da bizim halkımızın kendi yaptığı bir yanlış. Çünkü, dereye pislik atılması hiç hoş bir şey değil. Sonuçta çoluğumuz, çocuğumuz, hayvanlarımız, herkes bu kaynaktan faydalanıyor. Dereye atmak yerine keşke kurban atıklarımızı, pisliklerimizi toprağı kazıp gömseydik. Bununla ilgili inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah sağlıklı, güzel bir suya kavuşacağız" dedi.