Başkan Erdoğan: Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır

Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla bayramlaştı. Önemli açıklamalar yaptı: Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya ibadete açıldı. Bayram sevincimiz daha da arttı. Ancak bunu gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli buluyorum.



TUZAKLARA DÜŞMEYİZ

Başkan Erdoğan, AK Parti il teşkilatıyla bayramlaştı. Konuşmasında şu mesajı paylaştı: Bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara da asla düşmeyeceğiz



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Konuşmasında teşkilatına gönül seferberliği çağrısı yaptı. Şu mesajları paylaştı:



Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.



Ülkemizin her köşesinde 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına uygun şekilde bayramı yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramlara çok daha güzel bir iklimde kavuşacağız.







Milletimize güven vermeyen partiler 18 yıldır ne yaparsa yapsınlar belirli seviyenin üzerine çıkamadılar, çıkamıyorlar.



Tek görevi AK Parti'ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için daha çok çalışmamız gerekiyor.



Ülkemize ve milletimize hiçbir faydası olmayan polemiklerle enerjimizi boşa harcatmayı, bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara da asla düşmeyeceğiz. (HASAN AY)



ERDOĞAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han, Irak Başbakanı Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Liderlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.