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    • 01.08.2020 15:26
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    Son dakika: 'ndan 'ya karşılıklı seferler başladı

    Son dakika haberine göre, ’nın 'nın başkenti 'dan havalanan uçağı 'na indi. , koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta uçuşlara geçici süreyle kapatılmış, havalimanı 1 Haziran'da yeniden faliyete başlamıştı.

    Sabiha Gökçen'den de karşılıklı seferler başladı

    'nın 'nın başkenti 'dan havalanan uçağı 'na indi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya yapılan karşılıklı seferler, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

    İlk uçağı saat 13.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Pobeda Havayolları, Moskova-Sabiha Gökçen seferlerini haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirecek.

    Pegasus Havayolları'nın 17.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçağıyla da Rus turistler 'a gelmeye devam edecek.

    , koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta uçuşlara geçici süreyle kapatılmış, havalimanı 1 Haziran'da yeniden faliyete başlamıştı.



    Haberler Güncel Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya karşılıklı seferler başladı
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