Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra bayram namazı kılındı. Yüzbinlerce vatandaş secdeye vardı. Avluya sığmayan cemaat, Sultanahmet Meydanı'na taştı. Cuma namazı da yine çok kalabalıktı.
AYASOFYA'DA BAYRAM
Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı. Binlerce vatandaş, bu tarihi ana tanıklık etmek için Sultanahmet Meydanı'na aktı.
Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk bayram namazı dün sabah kılındı. Binlerce vatandaş, seccadesi ve maskesiyle birlikte soluğu kutsal mabette aldı. Avluya sığmayan cemaat, Sultanahmat Meydanı'na taştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, minbere yine kılıçla çıktı. Hutbede, "Bayramın huzurunu birlikte yaşayalım. Maske ve mesafe kuralına riayet edelim" çağrısı yaptı.