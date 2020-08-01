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    • 01.08.2020 Gazete
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    'nde bayram sabahı: Avluya sığmayan cemaat, 'na taştı

    'nde 86 yıl sonra  kılındı. Yüzbinlerce vatandaş secdeye vardı. Avluya sığmayan cemaat, 'na taştı. Cuma namazı da yine çok kalabalıktı.


    'nde 86 yıl sonra kılındı. Yüzbinlerce vatandaş secdeye vardı. Avluya sığmayan cemaat, 'na taştı. Cuma namazı da yine çok kalabalıktı.




    AYASOFYA'DA BAYRAM
    Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı. Binlerce vatandaş, bu tarihi ana tanıklık etmek için Sultanahmet Meydanı'na aktı.



    Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk bayram namazı dün sabah kılındı. Binlerce vatandaş, seccadesi ve maskesiyle birlikte soluğu kutsal mabette aldı. Avluya sığmayan cemaat, Sultanahmat Meydanı'na taştı. İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, minbere yine kılıçla çıktı. Hutbede, "Bayramın huzurunu birlikte yaşayalım. Maske ve mesafe kuralına riayet edelim" çağrısı yaptı.

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