diyanet.gov.tr: İstanbul-Ankara-İzmir bayram namazı vakti İstanbul-Ankara ve İzmir'de yaşayan kişiler tarafından araştırılıyor. 2020
İstanbul-Ankara-İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Toplu halde kılınması tavsiye edilen ve iki rekat olan bayram namazı için diyanet.gov.tr üzerinden araştırmalar sürüyor. İstanbul-Ankara-İzmir bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı sorgulanıyor. Bayram sabahı kurban kesmeden önce yapılacak ibadetler birisi olan bayram namazında vatandaşlar camilere akın edecek. Ayrıca sabah saatlerinde camilere bayram namazını kılmak için gidecek olan vatandaşlar "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kurban Bayramı namazında hangi dualar okunur?
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul için Kurban Bayramı namaz vakti 06.33 olarak belirlenmiştir.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN KILINACAK?
Bu yıl Ankara ilinde Kurban Bayramı namazı saat 06.19'da kılınacaktır.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı namazı İzmir'de 06.45'te kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.
İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan Fatiha suresini okur.
Daha sonra bir sure okur. Bu sırada cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.
Sırasıyla namaz sureleri şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi
"Allahu Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir.
"Allahu Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
"Allahu Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak eller bağlanır ve ikinci rekâta başlanır.
2. Rekat:
İmam, sessiz bir şekilde Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden birinci rekâtta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükûa varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.
Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okunur.
"Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.
İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslam kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.
KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ
Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler;
– İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.
– Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.
– Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.
– Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.
– Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.
– Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.
–Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.