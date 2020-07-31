King Kong

Çocuklar için Vialand İstanbul Tema Park'ın en çok eğlenilen bölümlerinden bir tanesi olan Vialand King Kong, dışarıdan görüntüsü ile her yaştan kesimin ilgisini çekmektedir. Lunaparklarda bulunan çember gibi dönen aletlere benzer olsa da King Kong görseli sebebiyle en çok vakit geçirilen ve en popüler eğlence bölümleri arasında yer almaktadır.

Fatih'in Rüyası

Vialand içerisinde Türk tarihinde oldukça önemli bir yeri olan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini anlatan bu ünitede yetişkinler kadar orta yaş çocuklar içinde oldukça etkileyici bir yerdir. İstanbul'un sırlarının anlatıldığı bu ünitede en son teknoloji hologram tekniği ile 10 dakikaya kadar sunumlar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bir kayığa bindirilip İstanbul'un fethinin hikayesi 7-8 dakika boyunca izlettirilmektedir.

Safari Tüneli

Vialand İstanbul Tema Park içerisinde çocuklar için oldukça eğlenceli bir bölüm olarak karşımıza çıkan Vialand Safari Tüneli, içerisinde yer alan bir araç ile size adeta Safari gezisi yaptırmaktadır. Bu esnada elinizde lazer tabancaları bulunmaktadır ve gezi esnasında karşınıza çıkan hedeflere ateş etmeniz istenmektedir. Gezinin sonunda da puanlarınız toplanmaktadır. Çocukların oldukça eğleneceği alanlardan bir tanesi olan Safari Tüneli'ni kesinlikle denemelisiniz.

Vialand İstanbul Tema Park Yetişkin Bölümleri

Çocuklar için yapılan ünitelerin yanı sıra aynı zamanda büyükler yani yetişkinler içinde birçok eğlence bölümü yer almaktadır. İşte, Vialand İstanbul Tema Park içerisinde yer alan büyüklere göre üniteler…