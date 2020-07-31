Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün bitecek? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Kurban Bayramı'nın ne zaman sona ereceğini merak edenler "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? İşte o sorunun yanıtı
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BİTECEK?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Arefe: 30 Temmuz Perşembe
Bayramın 1. günü: 31 Temmuz Cuma
Bayramın 2. günü: 1 Ağustos Cumartesi
Bayramın 3. günü: 2 Ağustos Pazar
Bayramın 4. günü: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazının kılındığı yerlerde namaz kılındıktan sonra başlar. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğuşundan yani imsak vaktinin girmesinden itibaren başlar.
Diyanet'e göre kurbanın en son kesilme zamanı mezheplere göre farklılık gösterir.
Hanefilere göre Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamına kadar kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ya da gündüz fark etmeksizin kurban ibadeti ifa edilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.
Şafiilere göre ise Kurban Bayramı'nın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.
Kurban kestikten sonra namaz kılmak farz değildir. Fakat kişi isteğine bağlı olarak nafile namaz kılabilir.