Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün bitecek? Bayram tatili kaç gün olacak?

Hanefilere göre Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamına kadar kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ya da gündüz fark etmeksizin kurban ibadeti ifa edilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şafiilere göre ise Kurban Bayramı'nın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.

Kurban kestikten sonra namaz kılmak farz değildir. Fakat kişi isteğine bağlı olarak nafile namaz kılabilir.