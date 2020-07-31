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    • 31.07.2020 09:50
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ve telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan ve , telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki lider telefonda görüştü!

    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı.

    Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.

    Aliyev, son günlerde 'ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

    Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da müzakere etti.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü
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