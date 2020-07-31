Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 geçirip ikinci kez hastalığın görüldüğü vakalara yönelik bilimsel yayınlar olduğunu belirterek, "Kovid-19'a yönelik bildiklerimiz henüz çok sınırlı. İnsanların tekrar hastalığa yakalanıp yakalanmayacakları netlik kazanmış bir konu değil. Tıp dünyasındaki genel kanı, hastalığı geçirenlerin bağışıklık kazanacağı yönünde. Hastalığı geçirenlerde antikor oluştuğu gibi, bu kişilerden alınan plazma tedavide kullanılıyor. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar elde ettiğimiz bilgiye göre Kovid-19 geçirenlerde bağışıklık oluşuyor. Ancak oluşan bağışıklığın süresi konusunda tıp dünyasında maalesef veri bulunmuyor. Özetle bir şekilde bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz ancak oluşan bağışıklığın ne oranda ve ne kadar süreyle koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Hastalığı geçirenler, 'Ben nasıl olsa geçirdim, bana bir şey olmaz' demesinler" dedi.