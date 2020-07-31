Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şu ifadeleri kullandı: YÜCE Mevla'dan, bu mübarek günlerin, milletimize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Milletimizin, kendisine sunduğumuz imkânları, büyük ve güçlü Türkiye idealimize büyük katkılara dönüştüreceğinden şüphemiz yoktur

Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabbimden, bu mübarek günler hürmetine gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum.

IRAK ve Suriye'den Libya'ya uzanan mücadelemizi zaferle neticelendireceğiz. Evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. '

DOĞU Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruyacağız. Son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz.

