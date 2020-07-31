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    • 31.07.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan bayram mesajında güçlü vurgusu: Yeni zaferler bacağız

    Başkan Erdoğan, için yayınladığı mesajda, büyük ve güçlü vurgusu yaptı. "Son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şu ifadeleri kullandı: YÜCE Mevla'dan, bu mübarek günlerin, milletimize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

    Milletimizin, kendisine sunduğumuz imkânları, büyük ve güçlü Türkiye idealimize büyük katkılara dönüştüreceğinden şüphemiz yoktur

    Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bacağız.

    Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabbimden, bu mübarek günler hürmetine gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum.

    IRAK ve 'den 'ya uzanan mücadelemizi zaferle neticelendireceğiz. Evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. '
    DOĞU ve Ege'deki haklarımızı koruyacağız. Son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz.

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