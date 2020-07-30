Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

İZMİR / BALÇOVA

Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale edildi.

Çevre bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yaptı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 uçak, 6 helikopter ve karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Alevlere takviye ekiplerle havadan ve karadan müdahale edildiğini aktaran Aktaş, "Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Gerekli önlemler alındı. Kısa zamanda alevlerin kontrol altına alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.