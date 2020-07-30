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    • 30.07.2020 21:49
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    Müslüman alemi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve arama motorları üzerinden sıkça sorguluyor. Yarın 2020 Kurban Bayramı’nın ilk günü idrak edilecek ve sabahın ilk saatlerinde kılınacak. Camilerin dolup taşayacağı bu günde merak konusu oldu. Diyanet illere göre bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte Kahramanmaraşlı vatandaşların sıkça araştırdığı bayram namazı saati…

    Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2020? Kurban Bayramı Kahramanmaraş namaz saati!

    Diyanet İslam aleminin heyecanla beklediği haberi verdi ve illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Bunun üzerine Kurban Bayramı Kahramanmaraş namaz saati merak edilerek araştırılmaya başlandı. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı ilk gününün sabahında diğer illerde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da namaz kılınacak. İşte Kahramanmaraş'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı…

    KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Kurban Bayramı namazı Kahramanmaraş'ta 06:07'de kılınacak.

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? HANGİ DUALAR OKUNUR?

    1.REKAT

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2.REKAT

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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