Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2020? Kurban Bayramı Kahramanmaraş namaz saati!

Diyanet İslam aleminin heyecanla beklediği haberi verdi ve illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Bunun üzerine Kurban Bayramı Kahramanmaraş namaz saati merak edilerek araştırılmaya başlandı. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı ilk gününün sabahında diğer illerde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da namaz kılınacak. İşte Kahramanmaraş'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı…