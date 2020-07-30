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    • 30.07.2020 10:24
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    : öncesi ülke genelinde eş zamanlı uygulama

    haberi... ülke genelinde 62 bin 95 personelin katılımıyla yapılan uygulamada aranan 1473 şüpheli yakalandı, 49 kayıp kişi bulundu.

    Ülke genelinde eş zamanlı uygulama

    , öncesi ülke genelinde eş zamanlı uygulama 62 bin 95 personelin katıldığı uygulamada, bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerler, alışveriş merkezleri (), fuar ve etkinlik alanları, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler denetlendi.

    Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 473 şahıs yakalandı, 5'i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs bulundu. 594 aranan araç tespit edildi, 538 araç trafikten men edildi. 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi, 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri kapatıldı. uygulamada ayrıca çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde eş zamanlı uygulama
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