Milyarlık vurgunda flaş detay! Dolandırıcılar neden Kocaali'yi seçti?

Muğla'da bulunan 730 dönümlük tek kişi adına kayıtlı yaklaşık değeri 500 milyon TL olan taşınmazı kendi üzerlerine geçirebilmek için sahte evraklar düzenleyip Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tapu müdürlüğüne gelen ve burada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 1'i avukat 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken konu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde 15 parça 730 dönümlük tek kişi adına kayıtlı taşınmazın sahibi adına önce sahte kimlik çıkartan şüpheliler, daha sonrasında e-Devlet'e girerek tapu bilgilerine ulaştı. Eski bir milletvekilinin kardeşi olduğu öğrenilen kişinin 730 dönümlük toplam 500 milyon TL değerindeki yerine göz diken dolandırıcılar tapu bilgilerine ulaştıktan sonra harekete geçti.

SAKİN BİR YER

Şüpheliler, küçük bir yer olması ve sakinliği nedeniyle dolandırıcılığı gerçekleştirebilmek için Kocaali İlçe Tapu Müdürlüğü'nü hedef seçti. Durumun fark edilmesi ile harekete geçen polis ekipleri tarafından şüphelilerin Kocaali Tapu Müdürlüğü'ne randevu oluşturmaları sağlandı. Daha sonrasında hazırladıkları 4 sahte kimlik ve evraklarla yola çıkan şüpheliler, Kocaali İlçe Tapu Müdürlüğü'nde işlemleri gerçekleştirmek istedikleri esnada peşlerinde olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 1'inin Aydın Barosu'na kayıtlı avukat olduğu tespit edildi. Yakalanan 4 şüphelinin Kocaali İlçe Emniyet Amirliği'nde işlemlerinin devam edildiği öğrenilirken başka bir ilde tapuda çalışan bir memurun da olayda parmağının olduğu düşünülüyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, konu ile ilgili geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH