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    • 30.07.2020 10:45
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    Son dakika: 'de bayramlaşmaya Kovid-19 önlemi: Videokonferans yöntemiyle yapılacak

    Son dakika haberine göre, Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cumartesi günü videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    AK Parti'de bayramlaşmaya Kovid-19 önlemi

    Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cumartesi günü videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos Cumartesi, ilk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile videokonferans görüşmesi yapılacak.

    Ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile videokonferans görüşmesi ile bayramlaşılacak.

    Videokonferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ve Halkla İlişkiler Başkanı , Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

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