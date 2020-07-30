Arefe günü İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 İhlas okumak anlamı nedir? Kurban Bayramı öncesi idrak edilen arefe günü heyecanı başladı. Vatandaşlar bu anlamlı günde ibadetlerini yerine getiriyor. Arefe günü yapılacak ibadetlerden birisi de 1000 kez İhlas Suresi okumaktır. İşte, arefe günü İhlas okumanın fazileti!

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ!

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.