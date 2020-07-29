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    • 29.07.2020 17:12
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    'in katilinin eşi açtı

    'da üniversite öğrencisi 'i (27) vahşice öldüren 'nın (32), eşi (28), avukatı aracılığıyla Muğla 'ne için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

    Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi , 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi 'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Cemal Metin Avcı ise, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Öte yandan Cemal Metin Avcı'nın eşi 'nın olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran kadın, Avcı'dan boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verdi. Avukat Uzakgiden'in bugün Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini 'ne teslim ettiği ifade edildi. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.

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