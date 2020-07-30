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    • 30.07.2020 15:23
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    O ilimizde flaş karar! zorunluluğu genişledi

    Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tedbirleri kapsamında il genelinde tüm alanlarda takmanın zorunlu olmasına karar verildi.

    O ilimizde flaş karar! Maske zorunluluğu genişledi

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda takmak zorunluluğu getirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı.

    Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.

    Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin 1 gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.

    Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.

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