NASA Mars canlı yayın! NASA Mars uzay aracı fırlatılışı saat kaçta? NASA'nın Mars'ta başlayacak yeni araştırma projesi için heyecan dorukta. NASA'nın Perseverance görevindeki en büyük hedefi, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Peki, NASA Mars canlı yayın saat kaçta?
NASA MARS UZAY ARACI FIRLATIŞI SAAT KAÇTA?
30 Temmuz 2020 TSİ 14.50'de gerçekleşecek olan fırlatma, canlı olarak izlenebilecek.
UZAYDA YAŞAM ARAYACAK
NASA'nın Perseverance görevindeki en büyük hedefi, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.
Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indirilecek. Jezero Krateri'nin milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yani yaşam izleri aramak için çok uygun bir ortam. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.
Perseverance görevinin en önemli kısımlarından birisi SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) isimli yeni mor ötesi spektrometre olacak. Gezginin robotik kolunda yer alan SHERLOC, mor ötesi lazer kullanarak Mars yüzeyinin mineral ve kimyasal yapısını tespit edecek. SHERLOC haricinde ayrıca PIXL (X-ışını spektrometresi) ve SuperCAM (Lazer mikro-görüntüleyici) gibi ekipmanlar da yaşam izleri arayışında önemli roller oynayacak.