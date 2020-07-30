NASA Mars canlı yayın! NASA Mars uzay aracı fırlatılışı saat kaçta?

UZAYDA YAŞAM ARAYACAK

NASA'nın Perseverance görevindeki en büyük hedefi, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indirilecek. Jezero Krateri'nin milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yani yaşam izleri aramak için çok uygun bir ortam. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

Perseverance görevinin en önemli kısımlarından birisi SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) isimli yeni mor ötesi spektrometre olacak. Gezginin robotik kolunda yer alan SHERLOC, mor ötesi lazer kullanarak Mars yüzeyinin mineral ve kimyasal yapısını tespit edecek. SHERLOC haricinde ayrıca PIXL (X-ışını spektrometresi) ve SuperCAM (Lazer mikro-görüntüleyici) gibi ekipmanlar da yaşam izleri arayışında önemli roller oynayacak.