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    • 30.07.2020 19:34
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    den "" uyarısı

    Samsun, , Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

    Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    Samsun, , Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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