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    • 30.07.2020 20:07
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    'de 'nda otobüs ve tramvaylar olacak

    Büyükşehir Belediye Başkanı , süresince otobüs ve tramvaylardan olarak seyahat edilebileceğini duyurdu.

    Kayseri'den Kurban Bayramı jesti

    Büyükşehir Belediye Başkanı , 'nda otobüs ve tramvayların olacağını bildirdi.

    Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda ulaşımı hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

    Bayram için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Büyükkılıç, "Vatandaşlarımız için şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları adına otobüs ve raylı sistem seferlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Ayrıca bayram boyunca belediye otobüslerimiz ve tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

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