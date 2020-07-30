Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nda otobüs ve tramvayların ücretsiz olacağını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda ulaşımı hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Bayram için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Büyükkılıç, "Vatandaşlarımız için şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları adına otobüs ve raylı sistem seferlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Ayrıca bayram boyunca belediye otobüslerimiz ve tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.